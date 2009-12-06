Начальное продвижение

Есть новый сайт, каталог бизнес идей, требуется начальная раскрутка плюс контент менеджмент наполнение, требуется наполнить каждую категорию идей с других сайтов взяв оптимизированно под сео что бы текст хотя бы приблизительно считался уникальным и содержал достаточную плотность ключевых слов, около десятка идей на каждую категорию, требуется вручную набрать тематических сайтов два три десятка с хорошими параметрами и разместить с них ссылки на сайт, требуется размещение нескольких статей уникальных и их написание так же со ссылками на сайт, и ссылки с каталогов, форумов, блогов, регистрация в соцзакладках...

кто еще что может предложить пишите, так же пишите сроки и цену хотя бы приблизительную или в рамках лучше, так же пишите сколько вы планируете от данного и через какое время количество уникальных посетителей в день

так же преддлагается возможно отденльно только заполнение сайта сео текстами идеями с других сайтов