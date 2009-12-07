Необходимо комплексное продвижение 3-х сайтов.

Есть 3 сайта - 2 сайта на одну медицинскую тематику и 1 на водительскую тематику. 1 медицинский сайт нулевой, остальные 2 уже продвигались, есть результаты, но не достаточные. Необходимо комплексное продвижение по все тематическим запросам. Даю конкретные ключевики, четко ставлю сроки, за срыв сроков наказываю финансово.

При хороших результатах деньги на продвижение жалеть не буду!

Для начала даю 1 ключевое, минимум предоплаты, как пойму что хлеб свой едите не зря обеспечу постоянной работой со стабильным заработком.

ГЕМОРОЙШИКОВ, С ОТМАЗАМИ ТИПА СМЕНА АЛГОРИТМА ВЫДАЧИ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-ТО ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. (SEO сам знаю неплохо, потому надурить не удасться!) ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ТРАТИТЬ НАШЕ И ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!!!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА!!!

*тематика не совсем официальная, подробности по ISQ: 350-594-337