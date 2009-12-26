Нужно провести оптимизацию сайта

$30
Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок270 просмотров
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14 лет назад
piromaniya2010
Иван 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Работа сделана на отлично. Мне все понравилось. Как Исполнитель - ответственный. Много чего еще полезного посоветовал.
Заказчик нормальный. Никаких проблем не возникало. Оплата прошла быстро.