Ручная регистрация сайта в казахстанских ресурсах

Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Название сайта дам

вашей задачей будет искать любые казахстанские доски, рейтинги, каталоги и вручную регистрировать там сайт

пишите цену за одну регистрацию

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
mootors
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$30
4 дня
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ