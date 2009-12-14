Пишите цену, срок, примеры выполненных работ. Сайт дам исполнителю. Править тексты на сайте не потребуется, или за доп.плату.
Ручная регистрация сайта в казахстанских ресурсах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название сайта дам
вашей задачей будет искать любые казахстанские доски, рейтинги, каталоги и вручную регистрировать там сайт
пишите цену за одну регистрацию
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