Продвинуть сайт

Ищу оптимизатора, для долгосрочного сотрудничества.

ключевые запросы (в приложении)

Адрес сайта там же

Большая просьба присылайте Ваши предложения на почту (mobilurebi сабака мэйл .ru) с детальным описанием цен, сроков, и приблизительными методами раскрутки.

На вопрос "какой у меня бюджет?" не отвечаю, потому что я его не знаю. Он будет утверждён исходя из Ваших предложений.

Спасибо, жду Ваших предложений...