Продвинуть сайт

http://hardmaster.info Сайту больше трех лет. SEO практически не проводилась. В настоящее время показатели: ТИЦ 30, PR 4. Бюджет обсуждаем. Готов к долговременному сотрудничеству. P.S. Предложения с предоплатами не рассматриваются. Либо разбиваем работу\оплату на части, либо еще как то. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу оптимизатора, для долгосрочного сотрудничества.
ключевые запросы (в приложении)
Адрес сайта там же
Большая просьба присылайте Ваши предложения на почту (mobilurebi сабака мэйл .ru) с детальным описанием цен, сроков, и приблизительными методами раскрутки.
На вопрос "какой у меня бюджет?" не отвечаю, потому что я его не знаю. Он будет утверждён исходя из Ваших предложений.
Спасибо, жду Ваших предложений...
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Есть сайт videohotels.ru Есть так же огромное желание добавить сайт в ЯК, пробовал его добавить на платной основе, но приходит стандартная отписка, что сайт не соответствует требованиям каталога. Необходимо выяснить причину по которой сайт отказываются принимать, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть 3 сайта - 2 сайта на одну медицинскую тематику и 1 на водительскую тематику. 1 медицинский сайт нулевой, остальные 2 уже продвигались, есть результаты, но не достаточные. Необходимо комплексное продвижение по все тематическим запросам. ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Название сайта дам вашей задачей будет искать любые казахстанские доски, рейтинги, каталоги и вручную регистрировать там сайт пишите цену за одну регистрациюПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Пишите цену, срок, примеры выполненных работ. Сайт дам исполнителю. Править тексты на сайте не потребуется, или за доп.плату.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Регистрация сайта в 500 англоязычных каталогах. Обязательное условие - скриншоты о регистрации в каждом каталоге.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно поднять тиц с нуля хотя бы до 20 и pr с 0 до 2. пишите сколько будет стоить. kab12.dp.ua Ваши предложения скрыты от другихПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть новый сайт, каталог бизнес идей, требуется начальная раскрутка плюс контент менеджмент наполнение, требуется наполнить каждую категорию идей с других сайтов взяв оптимизированно под сео что бы текст хотя бы приблизительно считался уникальным и содержал ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт знакомств.Требуется составить семантическое ядро для укр. аудитории пару ВЧ, штук 10 СЧ и порядка 50-100 смежных НЧ,провести оптимизацию сайта .Рассмотрю другие варианты по продвижению.бюджет кризисный.Уставшим от жизни "профи",способным только торговаться и умно рассуждать-не ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно поднять тиц с нуля хотя бы до 20 и pr с 0 до 2. пишите сколько будет стоить. выбранному исполнителю дам адрес сайта.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад