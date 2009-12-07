Нужно поднять ТИЦ и PR сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок403 просмотра
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http://hardmaster.info Сайту больше трех лет. SEO практически не проводилась. В настоящее время показатели: ТИЦ 30, PR 4.

Бюджет обсуждаем.

Готов к долговременному сотрудничеству.

P.S. Предложения с предоплатами не рассматриваются. Либо разбиваем работу\оплату на части, либо еще как то. Последний исполнитель прислал мне через неделю такое вот письмо: "Мы с вами договаривались о поднятии показателей вашего сайта, я бы хотел извинится перед вами, но сложилась такая ситуация что меня отправляют в командировку в другой город и у меня теперь просто навсего нет времени выполнять какую либо работу."

Поэтому еще раз повторю - предложения с предоплатой идут лесом.

12 лет назад
robin
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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