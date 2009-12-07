Пустить живой трафик

Добрый день! Есть сайт videohotels.ru Есть так же огромное желание добавить сайт в ЯК, пробовал его добавить на платной основе, но приходит стандартная отписка, что сайт не соответствует требованиям каталога. Необходимо выяснить причину по которой сайт отказываются принимать, ...