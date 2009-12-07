http://hardmaster.info Сайту больше трех лет. SEO практически не проводилась. В настоящее время показатели: ТИЦ 30, PR 4. Бюджет обсуждаем. Готов к долговременному сотрудничеству. P.S. Предложения с предоплатами не рассматриваются. Либо разбиваем работу\оплату на части, либо еще как то. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется прогнать 5 сайтов по каталогам. (например, аллсабмитером)
Указывайте оптовые цены :)
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