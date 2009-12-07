Раскрутка англоязычного сайта

Надо по словам carpet cleaning сделать раскрутку сайта в англоязычном гугле.

Предпочтения будет обдаваться компаниям или специалистам которые будут работать по результату, естесвенно после подписания договора. То есть как сайт вышел в 10ку - мы платим.

Я сам раньше занимался раскруткой, но сейчас на это нет времени. Так что на собеседовании вопросы будут задаваться по делу ...

По поводу самого сайта. Сайт новый - нулевой.