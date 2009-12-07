Поднять тИЦ и PR

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимы специалисты по поднятию тИЦ и PR

пишите свои предложения, рассмотрю все.

так же (ОБЯЗАТЕЛЬНО) укажите сумму за услугу и приблизительную рамку до которой вы сможете поднять тИЦ и pr

людей без опыта в этом деле прошу не беспокоить

проект http://www.delovoymir.biz/

14 лет назад
petrun-ko
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно поднять ТИЦ и PR сайта

    http://hardmaster.info Сайту больше трех лет. SEO практически не проводилась. В настоящее время показатели: ТИЦ 30, PR 4. Бюджет обсуждаем. Готов к долговременному сотрудничеству. P.S. Предложения с предоплатами не рассматриваются. Либо разбиваем работу\оплату на части, либо еще как то. ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо добавить сайт в ЯК

    Добрый день! Есть сайт videohotels.ru Есть так же огромное желание добавить сайт в ЯК, пробовал его добавить на платной основе, но приходит стандартная отписка, что сайт не соответствует требованиям каталога. Необходимо выяснить причину по которой сайт отказываются принимать, ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется продвинуть существующий сайт в Яndex, Rambler, Google. Вывести в top10 (регион Москва). Ключевые фразы и словосочетания - антиквариат, покупка/продажа антиквариата, аукционный дом. Чуть позже будет еще несколько ключей. Скидывайте, пожалуйста, ваши предложения, а ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка англоязычного сайта

    $1000

    Надо по словам carpet cleaning сделать раскрутку сайта в англоязычном гугле. Предпочтения будет обдаваться компаниям или специалистам которые будут работать по результату, естесвенно после подписания договора. То есть как сайт вышел в 10ку - мы ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка через поисковики

    Уважаемые фрилансеры! Надо раскрутить сайт в поисковых системах чтоб был в первой или на кройняк во второй десятке. Контекстную рекламу не предлагать. Оплата за результат.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть сайт

    Ищу оптимизатора, для долгосрочного сотрудничества. ключевые запросы (в приложении) Адрес сайта там же Большая просьба присылайте Ваши предложения на почту (mobilurebi сабака мэйл .ru) с детальным описанием цен, сроков, и приблизительными методами раскрутки. На вопрос "какой у меня бюджет?" ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо комплексное продвижение 3-х сайтов.

    Есть 3 сайта - 2 сайта на одну медицинскую тематику и 1 на водительскую тематику. 1 медицинский сайт нулевой, остальные 2 уже продвигались, есть результаты, но не достаточные. Необходимо комплексное продвижение по все тематическим запросам. ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад