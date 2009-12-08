Продвижение сайтов

После снежинска по указанному запросу сайт с 1 страницы улетел на 5 . Надо вернуть. От вас сроки, цены.
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Необходимо поднять тИЦ (PR) сайтов только белыми способами без использования систем купли-продажи ссылок. Указывайте цены, сроки и проекты, продвижением которых вы занимались.
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