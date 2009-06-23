Продвижения направления оптовой продажи сувениров.

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Закрыт7 заявок251 просмотр

Здравствуйте!

Студия IXB(H), cайт www.ixbh.com, ищет партнеров и представителей в регионах и разных странах для направления реализации сувениров ручной работы из ценных пород деревьев. Наименований много, великолепная производственная база - 15 лет опыта.

Оплата - высокий процент с продаж + премии, возможна личная наценка дополнительно на нашу цену.

Методы работы должны быть согласованы с администрацией студии.

Пишите:

Icq: 5-370-55

web: www.ixbh.com

Все варианты обсуждаемы!

16 лет назад
ixbh
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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