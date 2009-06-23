Запуск проекта в adwords

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Закрыт3 заявки202 просмотра

Кто поможет запустить проект в adwords. Смешно, но никак не получается.

Прошу помочь решить проблему и объяснить ее суть. ICQ#: 404356099

Google Ads
16 лет назад
viktorpolov
Polov 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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