Необходимо раскрутить два сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок253 просмотра

1. Сайт на котором предлагается бизнес под ключ. Необходимая проходка в сутки ~100 человек.

2. Раскрутка интернет-магазина.

Бюджет скудный.....

16 лет назад
kingr
Roman 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров