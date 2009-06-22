Необходимо разослать рекламную статью по каталогам статей. Пишите кол-во каталогов, реальное количество беков и стоимость рассылки. Статья есть, необходимо только зашить несколько ссылок на разделы.
Ручная регистрация в каталогах статей
Необходимо разместить статьи в каталогах статей по моему списку (около 50 шт)
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