Нужны линкменеджеры для ручного обмена ссылками в игровой тематике. Плачу 0.1wmz за каждую обменную ссылку. Обратки можно будет размещать на моем сайте ps3.by
Рассылка по статейным каталогам
Необходимо разослать рекламную статью по каталогам статей. Пишите кол-во каталогов, реальное количество беков и стоимость рассылки. Статья есть, необходимо только зашить несколько ссылок на разделы.
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