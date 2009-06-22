Нужно увеличить посещаемость целевой аудитории

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки211 просмотров

Нужно увеличить посещаемость целевой аудитории с поисковых систем путем:

Регистрация сайта:

1. Социальные закладки

2. Каталоги

3. Каталоги rss

4. Каталоги статей

Добавить сайт в Каталог DMOZ n/a

Продвинуть сайт следующим ключевым запросам:

Автоматизация торговли

Кассовый аппарат

фискальный регистратор

POS система

Поднять трафик с поисковых систем 300-400 чел в день

Сайт www.ekka.com.ua

Статистика http://www.liveinternet.ru/stat/ekka.com.ua/

Пас 123

Оплата по результатам продвижения

(вилку зп обсудим в icq)

Прошу не беспокоить накрутчиков, посредников и прочих нечестий (:

Если возникнут вопросы, попрошу задавать в краткой форме в icq 9511147

16 лет назад
zaebest
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

artmarvelst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$200
30 дней
Прошло 2 недели, рейтинг стоит на месте, я несу убытки, с таким подходом к работе браток ты ничего не добьешься в этой жизни. Не советую работать с этим человеком вообще.

Заявки фрилансеров

artmarvelst
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рассылка по статейным каталогам

    $50

    Необходимо разослать рекламную статью по каталогам статей. Пишите кол-во каталогов, реальное количество беков и стоимость рассылки. Статья есть, необходимо только зашить несколько ссылок на разделы.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обмен ссылками

    Нужны линкменеджеры для ручного обмена ссылками в игровой тематике. Плачу 0.1wmz за каждую обменную ссылку. Обратки можно будет размещать на моем сайте ps3.by

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оживить сайт

    Здравствуйте! Требуются люди для проявления активности, нужно 2-3 человека, которые под разными логинами (по 10 штук на чел) будут добавлять комментарии к новостям, добавлять ссылки на интересные новости и другое, подразумевающее ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвижение интернет-проекта

    Новому интернтет-магазину, тематика автоаксессуары необходимо вручную зарегистрировать акаунт и разместить объявление на форумах автоклубов и автолюбителей. Объявление - предложение интернет-магазина с автоаксессуарами. Текст объявления есть. Также ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять Yandex Тиц сайта!

    Нужно поднять Yandex Тиц для сайта эро-тематики! За каждые 10 тиц плачу 10WMZ. Деньги будут выплачиваться постепенно за каждые 10тиц 10-20-30 и тд. Проверка Yandex Тиц будет производиться на сайте ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижения сайта

    Нужно продвижение по ключевым словам сайта www(.)silhouette(-)eyewear(.)ru очки, солнцезащитные Silhouette (Siluette, Siluet, Силуэт) Топ 10 самое Главной в Яндексе после Рамблем и Гугл От вас жду сроков вывода в топ ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад