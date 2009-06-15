Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
16 лет назад
Прошло 2 недели, рейтинг стоит на месте, я несу убытки, с таким подходом к работе браток ты ничего не добьешься в этой жизни. Не советую работать с этим человеком вообще.
$200
10 баллов
16 лет назад
Работа выполнена на отлично, сайт в топе. РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Рекомендую
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва(-1)
от $100
от 30 дней
#1252
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#2990
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#5154
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5625