artmarvelst

Антон Стриков artmarvelst

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

zaebest
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$200
0 баллов
16 лет назад
Нужно увеличить посещаемость целевой аудитории
Прошло 2 недели, рейтинг стоит на месте, я несу убытки, с таким подходом к работе браток ты ничего не добьешься в этой жизни. Не советую работать с этим человеком вообще.
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Вывод в топ по ключу
Работа выполнена на отлично, сайт в топе. РЕКОМЕНДУЮ
Рекомендую
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва(-1)
от $100
от 30 дней
#1252
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#2990
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#5154
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5625