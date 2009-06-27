Нужно сайт зарегистрировать по белым каталогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок224 просмотра

Сайт нужно зарегистрировать в белых каталогах таким образом чтобы не попасть в стоп (бан лист) поисковика

Предлагайте оптимальное кол-во регистраций в месяц и цену за 100 регистраций в каталогах (или в месяц)

Оплата по Украине через приват24 украина.

16 лет назад
baric
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$25
2 дня
Сделал 100% предоплату. Работа была выполненна в срок
Все идеально

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад