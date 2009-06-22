Необходимо разослать рекламную статью по каталогам статей. Пишите кол-во каталогов, реальное количество беков и стоимость рассылки. Статья есть, необходимо только зашить несколько ссылок на разделы.
SEO сайта (на амер. рынок)
В данный момент у нас есть проект в рамках которого нужно обеспечить продвижение сайта на американский рынок и реализовать приток посетителей\покупателей по определенным ключевым словам. Цель - получить места в первой тройке рузультата поиска по 4-5 ключевым словам средне-малой конкурентности и как итог получить несколько десятков тысяч посетителей в месяц. ищем квалифицированного человека который мог бы выполнить данную задачу за разумное время\деньги. (при желании возможно долгосрочное сотрудничество). Расположение специалиста - желательно Киев или Днепр, в таком случае сможем несколько раз встретиться обсудить проэкт. Но рассмотрим и варианты с других городов.
Заявки фрилансеров
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