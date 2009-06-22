SEO сайта (на амер. рынок)

В данный момент у нас есть проект в рамках которого нужно обеспечить продвижение сайта на американский рынок и реализовать приток посетителей\покупателей по определенным ключевым словам. Цель - получить места в первой тройке рузультата поиска по 4-5 ключевым словам средне-малой конкурентности и как итог получить несколько десятков тысяч посетителей в месяц. ищем квалифицированного человека который мог бы выполнить данную задачу за разумное время\деньги. (при желании возможно долгосрочное сотрудничество). Расположение специалиста - желательно Киев или Днепр, в таком случае сможем несколько раз встретиться обсудить проэкт. Но рассмотрим и варианты с других городов.