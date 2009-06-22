Необходимо разослать рекламную статью по каталогам статей. Пишите кол-во каталогов, реальное количество беков и стоимость рассылки. Статья есть, необходимо только зашить несколько ссылок на разделы.
Продвижение сайта по работе с оплатой по трафику.
Добрый день. Нужен спец по продвижению сайта.
Продвигать будем по тематике работа.
Цель - добиться посещалки порядка 50 000 хостов в сутки.
Это можно сделать собрав НЧ контентом или продвинув ВЧ.
Интересует человек который способен бодаться за ВЧ или обладает опытом продвижения тучи НЧ без ссылок или почти без ссылок.
В этой теме трафика нереально много, мне нужен весь.
Бюджет как ориентир, условно бесконечен.
На всякий случай - я занимался проектами подобного масштаба, задача реальная, выполняется примерно за пол года.
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