Продвижение сайта по работе с оплатой по трафику.

Добрый день. Нужен спец по продвижению сайта.

Продвигать будем по тематике работа.

Цель - добиться посещалки порядка 50 000 хостов в сутки.

Это можно сделать собрав НЧ контентом или продвинув ВЧ.

Интересует человек который способен бодаться за ВЧ или обладает опытом продвижения тучи НЧ без ссылок или почти без ссылок.

В этой теме трафика нереально много, мне нужен весь.

Бюджет как ориентир, условно бесконечен.

На всякий случай - я занимался проектами подобного масштаба, задача реальная, выполняется примерно за пол года.