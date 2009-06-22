Сео-оптимизация и вывод сайта в топ. Рассматриваются специалисты и компании, имеющие опыт продвижения и вывода в топ 10 яндекса. Необходимо вывести в топ 10 яндекса, гугла, рамблера сайт www.is-zakupki.ru по ключевым словам: госзаказ, госзакупки, государственный заказ, государственные закупки, тендер (-ы), закупки ру.

Предоплата не устраивает, оплата после вывода в топ 10 и удержания недельного срока. В дальнейшем также потребуется удерживать сайт в топах уже за оговоренный бюджет. Свои предложения по срокам и стоимости вывода пишите на почту. Срок – до пятницы (26 июня).