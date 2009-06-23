Нужно добавить сайт в Яндекс Каталог. Категория: строительства Интересует цена и сроки. бесплатно не получилось. Думал мало ли может другой вариант есть - Подешевле
Поднятие ТИЦ до 10-20
Оплата по только ФАКТУ наличия тИЦ! Не пишите сюда те кто хочет деньги сразу! Не предлагайте прогон по каталогам! Меня с ними кинули уже 3 раза - отдавал деньги - результат ноль. Гарантия оплаты это наличие у меня 20 отзывов и несколько лет присутствия на этом сайте. С параноиками связываться сам не хочу - если боитесь что вас кинут на несколько долларов, то бойтесь дальше:)
Указывайте сроки и цены.
Тематика: интернет-магазин книги
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Поднять ТИЦ до 300-350 предоплата 50 %Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Печать полиграфии полиграфия москва полиграфические услуги полиграфические услуги москва дизайн полиграфии оперативная полиграфия печать печать полиграфии полиграфия печать Цены, ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
Кто поможет запустить проект в adwords. Смешно, но никак не получается. Прошу помочь решить проблему и объяснить ее суть. ICQ#: 404356099Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно нарастить количество бэков на сайт с жирных тематических ресурсов. Тематика - напольные покрытия. Предложения оставлять здесь. Прогоны не предлагать. Покупку ссылок не предлагать. Предоплатников без репутации не ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно поднять сайт в поисковиках по таким поисковым запросам: "Одежда для собак" "Одежда для собак Киев" "Купить одежду для собак" Пишите предложения и реальную ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо продвижение сайта в ТОП-10 Яндекса по запросу "дизельгенератор".Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует раскрутка сайта по следующим словам: вывоз мусора уборка квартир промышленный альпинизм аппарат высокого давления Сайт еще не готовПоисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт16 лет назад
Сео-оптимизация и вывод сайта в топ. Рассматриваются специалисты и компании, имеющие опыт продвижения и вывода в топ 10 яндекса. Необходимо вывести в топ 10 яндекса, гугла, рамблера сайт www.is-zakupki.ru по ключевым словам: госзаказ, госзакупки, государственный ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Вывести в топ поисковиков сайт jnet.kz по словам создание сайтов в Алматы (Казахстан)Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт16 лет назад