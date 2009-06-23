Поднятие ТИЦ до 10-20

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Закрыт4 заявки191 просмотр

Оплата по только ФАКТУ наличия тИЦ! Не пишите сюда те кто хочет деньги сразу! Не предлагайте прогон по каталогам! Меня с ними кинули уже 3 раза - отдавал деньги - результат ноль. Гарантия оплаты это наличие у меня 20 отзывов и несколько лет присутствия на этом сайте. С параноиками связываться сам не хочу - если боитесь что вас кинут на несколько долларов, то бойтесь дальше:)

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Тематика: интернет-магазин книги

16 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров