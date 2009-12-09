Прогнать сайт по каталогам/социальным закладкам

Для нового ресурса требуется поднять ТИЦ до 20-30. Без последующего падения! (только легальные методы). Указывайте "земную" цену и необходимые сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно зарегистрировать сайт игровой тематики в англоязычных социальных закладках и каталогах.
Оплата после предоставления отчета.
Указывайте колличество закладок и аккаунтов, колличество каталогов и вашу цену.
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