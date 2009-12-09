Прогнать сайт по каталогам/социальным закладкам

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок190 просмотров
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Нужно зарегистрировать сайт игровой тематики в англоязычных социальных закладках и каталогах.

Оплата после предоставления отчета.

Указывайте колличество закладок и аккаунтов, колличество каталогов и вашу цену.

14 лет назад
Afflictio
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад