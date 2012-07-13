3 слайда для рекламы сервиса электроники

# 1 — $ 90

Требуется создать 3 слайда для 15-секундной рекламы сервиса электроники в маршрутке на экране 640х480.

Мы занимаемся ремонтом мобильных телефонов, компьютеров, цифровых фото и видеокамер, а также PSP.

Важная «фишка» — мы принимаем технику не только в мастерской, но и на дому у клиента. Вот это надо в 15 секунд и уместить.

Важные пункты:

— чтобы было информативно, цепляло и запоминалось

— помним про то, что в маршрутках катаются и подростки и люди по-старше (целевая аудитория — от 16 до 60 лет)

— предложение о том, сколько секунд будет виден каждый слайд (сумма — 15 секунд)

— с победителя — сделать второй набор слайдов с тем-же абсолютно дизайном и с переведенный нами на другой язык вашими текстами.

Идеи для дизайна можно взять на нашем сайте www.remob.lv

По запросу вышлю еще набор наших мултяшных картинок.

В приложении — старые картинки нашей забавной, но вообще никак не работающей рекламы + logo