3 слайда для рекламы сервиса электроники

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен15 заявок1426 просмотров
#1$90

Требуется создать 3 слайда для 15-секундной рекламы сервиса электроники в маршрутке на экране 640х480.

Мы занимаемся ремонтом мобильных телефонов, компьютеров, цифровых фото и видеокамер, а также PSP.

Важная «фишка» — мы принимаем технику не только в мастерской, но и на дому у клиента. Вот это надо в 15 секунд и уместить.

Важные пункты:

— чтобы было информативно, цепляло и запоминалось

— помним про то, что в маршрутках катаются и подростки и люди по-старше (целевая аудитория — от 16 до 60 лет)

— предложение о том, сколько секунд будет виден каждый слайд (сумма — 15 секунд)

— с победителя — сделать второй набор слайдов с тем-же абсолютно дизайном и с переведенный нами на другой язык вашими текстами.

Идеи для дизайна можно взять на нашем сайте www.remob.lv

По запросу вышлю еще набор наших мултяшных картинок.

В приложении — старые картинки нашей забавной, но вообще никак не работающей рекламы + logo

13 лет назад
askonage
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
#1
Перфектно справился с задачей, предложив несколько достойных вариантов решения. Без разговоров выполнил дополнительные задания. Можно сказать, что на лету поймал мысль, что конкретно мне надо. Четко, качественно, в срок. Рекомендую.
Очень надежный заказчик. Легко сработались, четко обяснил поставленные задачи и быстро пришли к компромисному решению. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
#1

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