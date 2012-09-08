Дизайн экранов презентации (срочно)

Нужно сделать срочно дизайн экранов для мультимедийной презентации, описание тут:

http://download.alesko.eu/adp.rar

т вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), с предложениями цены и сроков. С вебстудиями не работаю, только фрилансеры