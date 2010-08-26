Flash презентация

Необходимо запрограммировать на FLASH мультимедиа презентацию

1. 3 страницы на русском, и 3 на английском

2. Оригинал 800Х600 pix но с возможностью "свернуть", "развернуть на полный экран", "закрыть"

3. Переключение РУС-ENG - сквозное, тоесть на любой странице можем переключиться на языки, оставаясь на прежней странице

4. При переходе на краткую информацию: появляется окно внутри главного с бегунком

5. Прилагается два "тестовых" видеоролика (продолжительностью 2минуты каждый), на выходе нужно получить исходник, с возможностью подцепить для экспорта два видео в формате FLV продолжительностью до 2х минут (один для русской страницы, другой для английской), размер видео 492Х346, названия для видео файлов: videoruss.flv (для русской страницы) и videoeng.flv (для английской)

Идеально, было бы, если видео файлы, могли подгружаться из корневой папки VIDEO, без прямого экспорта в проект.

6. Интерфейс предоставлен в формате AI

7. Шрифты прилагаются

8. От себя ничего придумывать не надо только программирование на flash

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