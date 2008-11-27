Мультимедийная работа. Автомеханика

Разработка презентации сайта онлайн-бронирования тур. услуг, состоящей из 6 слайдов. Большая часть слайдов - текстовая информация с минимумом графики. Главное требование - удобство чтения текста со слайдов. Презентация должна быть оформлена в соотв. с фир. стилем компании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно нужен человек, который может сделать мультиведийную работу. Тема - "Принцип дейтвия ругевого управленя автомобиля (любого)". Сделать всё в avi формате. Продолжительность - 1-2 минуты. Вот пример, который делали ранние поколения http://depositfiles.com/files/82flmti02 (~15 мб). Бюджет ограничен, 1500 гривен. 50% предоплаты через Безопасную сделку (эх, печальный опыт.. как увижу половину работы - деньги ваши), остальные 50% сразу после окончания работ напрямую исполнителю. Супер-пупер качество ненужно. Хватит как на примере. Лижбы всё было понятно для начинающих. Просьба писать людей, уверенных в своих силах. Пишем тут предложения, цену и обязательно icq. Предложения скрыты. Личку не читаю принципиально.
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