Мультимедийная работа. Автомеханика

Собственно нужен человек, который может сделать мультиведийную работу. Тема - "Принцип дейтвия ругевого управленя автомобиля (любого)". Сделать всё в avi формате. Продолжительность - 1-2 минуты. Вот пример, который делали ранние поколения http://depositfiles.com/files/82flmti02 (~15 мб). Бюджет ограничен, 1500 гривен. 50% предоплаты через Безопасную сделку (эх, печальный опыт.. как увижу половину работы - деньги ваши), остальные 50% сразу после окончания работ напрямую исполнителю. Супер-пупер качество ненужно. Хватит как на примере. Лижбы всё было понятно для начинающих. Просьба писать людей, уверенных в своих силах. Пишем тут предложения, цену и обязательно icq. Предложения скрыты. Личку не читаю принципиально.