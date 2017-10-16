Нужно создать презентацию

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Завершен11 заявок297 просмотров

Нужно красиво аккуратно оформить/отрисовать презентацию. 20 слайдов, сделать нужно до вечера воскресения (08.10). Пишите кто готов цену, и я буду скидывать тз.

8 лет назад
azhekko
Антон 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AntonPrikhodko
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$41
2 дня
Ответственный подход к работе, которая была выполнена качественно и, что немаловажно, в короткий срок. Уловил нашу концепцию, добавил свое видение и выдал результат, который устроил на все 100%) Отличный специалист с современным видением, рекомендуем!
Отличный заказчик! Работать с Антоном - одно удовольствие. Все задачи пояснял чётко, понятно. Отвечал на сообщения быстро. Благодаря этому, в короткие сроки разработали отличную презентацию для компании.

Заявки фрилансеров

AntonPrikhodko
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад

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