Сделать презентацию мобильного приложения

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Закрыт6 заявок256 просмотров

Сделать презентацию мобильного приложения 

Мобильное приложение еще не реализовано, но функционал описан, нужно сделать презентацию будущего приложения из критериев:

кто мы, что мы презентуем, зачем это и в чем преимущества, финансовая модель, контакты.

8 лет назад
support112
Лилия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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