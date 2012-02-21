Облагородить презентацию 12 разделов, 300 слайдов

Презентация состоит из 12 разделов, состоящих из 5-50 слайдов. В основном это скриншоты, которые необходимо понятно и выгодно показать. Сейчас там крупные скриншоты с черными стрелками акцентирующими внимание на элементах о которых идет речь, но это выглядит очень кустарно, а иногда непонятно (в случаях когда нужно обратить внимание на несколько элементов).

Иногда встречаются графики и схемы, большая часть из которых уже отрисована -- нужно схожем стиле оформить эти новые графики.

Вся презентация сейчас оформлена синем стиле (в государственном стеле), а нужно все оформить в зеленом (коммерческом) стиле. Коммерческий стиль готов и прилагается к задаче.

Общее количество слайдов презентаций 537, но большАя часть не требует особого внимания, кроме перемещения в корпоративный шаблон, потому их отнимаем. Также образно объединяем мелкие слайды и приблизительно у нас получается 300 слайдов. 10-20 из которых требует творческого подхода от технического дизайнера. Объединить слайды со скриншотами, можно попробовать не только образно, но и на деле, если это будет не в ущерб читаемости. Кстати, о читаемости -- преза должна быть читаемой при распечатке на принтере.

В общем, ВОТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПРОШУ ОЦЕНИТЬ: http://ifolder.ru/29335155 (130 метров)

Во вложении задачи шаблон для коммерческой системы -- в это стиле оформляем.

Сроки: во вторник 27-го хочется видеть половину, в четверг 29-го -- вторую. 30-го исправляем ошибки, а в понедельник преза должна быть у клиента готовой на 100%.

Оплата банковским переводом после выполнения 100%. В гривнах.