Презентация PowerPoint

Нужно сделать стильную, выдержанную и деловую презентацию из имеющийся в power point(предоставим на почту), отрисовать где нужно инфографику, иконки и тд. Шаблон и весь текст должен быть редактируемым. Формат А4 для последующей печати. Всего 22 слайда. Лого предоставим

Прошу с заявкой предоставить примеры работ и пример по нашей презентации пару слайдов, ваше виденье.