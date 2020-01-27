Презентация PowerPoint

ПрезентацииЗакрыт9 заявок671 просмотр
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Нужно сделать стильную, выдержанную и деловую презентацию из имеющийся в power point(предоставим на почту), отрисовать где нужно инфографику, иконки и тд. Шаблон и весь текст должен быть редактируемым. Формат А4 для последующей печати. Всего 22 слайда. Лого предоставим

Прошу с заявкой предоставить примеры работ и пример по нашей презентации пару слайдов, ваше виденье.

4 года назад
guest_15799502189624
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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