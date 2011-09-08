Разработка презентации для оптовиков

Здравствуйте.

Задача: разработка презентации для оптовых покупателей кофе.

Описание: презентация в корпоративном стиле компании, ее цветовой гамме. Без лишних анимаций. Просто и профессионально.

От вас:

1. Примеры работ;

2. Стоимость (от и до);

3. Если есть бриф – сразу высылайте в лс.

4. Есть ли у вас скайп и гарнитура – если есть – адрес прикрепите к заявке.