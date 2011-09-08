Разработка презентации для оптовиков

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Закрыт8 заявок183 просмотра

Здравствуйте.

Задача: разработка презентации для оптовых покупателей кофе.

Описание: презентация в корпоративном стиле компании, ее цветовой гамме. Без лишних анимаций. Просто и профессионально.

От вас:

1. Примеры работ;

2. Стоимость (от и до);

3. Если есть бриф – сразу высылайте в лс.

4. Есть ли у вас скайп и гарнитура – если есть – адрес прикрепите к заявке.

14 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Заявки фрилансеров

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