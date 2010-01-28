Сделать красивую оболочку для обучающего курса

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Закрыт7 заявок235 просмотров

Есть обучающий курс который состоит из текста в формате word и видео записанного с помощью camtasia studio, нужно это все красиво оформить и скомпелировать.

15 лет назад
sergvlad
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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