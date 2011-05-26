Сделать ролик для youtube

$100
ПрезентацииЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com

Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Четкие, не размытые кадры.

Первые несколько секунд должны быть интригующими, чтобы хотелось досмотреть обучающий ролик до конца.

Подробный сценарий есть. Однако прежде хотелось бы послушать ваши предложения.

13 лет назад
Leana
Лина 
48 летСША
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
42 отзыва
Выбранный исполнитель
aleko1900
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва(-1)
13 лет назад
$70
1 день
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