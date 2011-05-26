Сделать ролик для youtube

Необходимо сделать серию коротких скринкастов для программы www.Leadertask.ru каждый скринкаст рассказывает про отдельную функцию программы. Продолжительность одного скринкаста 1-2 минуты. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСЫЛАТЬ ТОЛЬКО НА ПОЧТУ: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com
Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Четкие, не размытые кадры.
Первые несколько секунд должны быть интригующими, чтобы хотелось досмотреть обучающий ролик до конца.
Подробный сценарий есть. Однако прежде хотелось бы послушать ваши предложения.
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