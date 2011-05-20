Скринкасты для программы

Нужно сделать презентациюдипломной работы по теме "Антикризисное управление финансовым состоянием предприятия (на примере ООО) в Power Point и доклад для комисси по уже готовому диплому. Сам диплом для ознакомления скину.Нужно срочно!!!!!!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать серию коротких скринкастов для программы www.Leadertask.ru
каждый скринкаст рассказывает про отдельную функцию программы. Продолжительность одного скринкаста 1-2 минуты.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСЫЛАТЬ ТОЛЬКО НА ПОЧТУ: [email protected]
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