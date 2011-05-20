Скринкасты для программы

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Необходимо сделать серию коротких скринкастов для программы www.Leadertask.ru

каждый скринкаст рассказывает про отдельную функцию программы. Продолжительность одного скринкаста 1-2 минуты.

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13 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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