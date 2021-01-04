Сделать видео-мануалы по сайту с захватом экрана

Нужно сделать видео-инструкцию по сайту в формате "чтобы чтото переходим сюда и делаем то то"

Есть подробный гайд со скринами в doc формате

Видео нужно с озвучкой на 2х языках (рус и англ)

Подробности кандидатам, оставляйте Телеграм