Сделать видеоролик

$100
ПрезентацииЗавершен11 заявок472 просмотра
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Необходимо смонтировать ролик в Ulead Video Studio или в Pinnacle из готовых фото + вставить нарезки видео и наложить музыку (1 песня)

ролик простой - между фотками и видео плавный переход.

длительность 3мин.

13 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aleko1900
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва(-1)
13 лет назад
$70
3 дня
Отзыв недоступен.
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