Создание презентации (13 слайдов)

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен10 заявок160 просмотров

Необходимо создать презентацию сайта. ТЗ скину в личку. Прошу указывать стоимость (хотя бы примерно) и срок.

11 лет назад
liliya117
Евгения 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$80
4 дня
Мария, очень приятный человек. Ответственно подходит к работе. Предложенный вариант утвержден с первого раза, без каких-либо доработок. Буду обращаться снова!
Приятное сотрудничество! Евгения - отличный заказчик. Рекомендую всем коллегам, желаю успехов )

Заявки фрилансеров

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад