Создание презентации (13 слайдов)

Необходим Маркетинг-КИТ предназначенный для отправки по Email, который диктуют обычно секретари. Соответственно у Маркетинг КИТ должна быть 100% конверсия, чтобы письмо дошло от секретаря до ЛПР - лицо принимающее решение. Если ...