Создать презентацию для предоставления в ТЦ

Требуется дизайнер презентаций PPT, который любит и умеет рисовать оформлять бизнес презентации. Желательно уметь рисовать: - диаграммы, - графики, - иллюстрации, - пиктограммы, - презентационные слайды. Специфика: бизнес-иллюстрации, бизнес-презентации. Требования к соискателю: Владение широким спектром дизайнерских программ Умение создавать презентации в PowerPoint. Визуализацию данных, как правило, ...
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Требуется создать красивую презентацию для предоставления в торговые центы.
Тема презентации: Аксессуары для сотовых телефонов, поддержка,ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков. Информацию можно взять с нашего сайта www.mr-g.ru
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