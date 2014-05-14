Создать презентацию для предоставления в ТЦ

$100
ПрезентацииЗавершен10 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать красивую презентацию для предоставления в торговые центы.

Тема презентации: Аксессуары для сотовых телефонов, поддержка,ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков. Информацию можно взять с нашего сайта www.mr-g.ru

10 лет назад
dimak1986
Дмитрий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$80
4 дня
Задание выполнено качественно и вовремя. Все пожелания были своевременно исправлены. Спасибо Виталию за сотрудничество. Всем рекомендую.
С Дмитрием было работать очень комфортно. Как таковых жестких рамок не было, только определен фронт и направление работы, а это (для творческого человека) несомненно благоприятно влияет на конечный результат (в лучшую сторону). Реакция на возникшие вопросы - оперативная. Оплата - моментальная. Подводя итоги, скажу, что безумно рад был поработать по проекту и надеюсь, что еще предоставится возможность посотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Дизайнер PPT-презентаций

    Требуется дизайнер презентаций PPT, который любит и умеет рисовать оформлять бизнес презентации. Желательно уметь рисовать: - диаграммы, - графики, - иллюстрации, - пиктограммы, - презентационные слайды. Специфика: бизнес-иллюстрации, бизнес-презентации. Требования к соискателю: Владение широким спектром дизайнерских программ Умение создавать презентации в PowerPoint. Визуализацию данных, как правило, ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать презентацию.

    Есть презентация в 10 листов, powerpoint, сделана достаточно убого (криво, шрифты разные, графические элементы да и вообще все). Надо переделать. Тематика: микрофинансирование и кредитование

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать макет буклета

    Имеется макет буклета компании. Необходимо его немного доработать, а именно: 1. На странице, где представлены изображения продукции необходимо сделать какую-нибудь стилизованную подложку под фотографию. 2. Изобразить страницу с работниками компании. 3. Немного подработать обложку. По времени максимум минут на ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны презентации для веб студии

    $1000

    Нужно разработать или продать уже готовые презентации(маркетинг-киты) для веб студии "под ключ", по следующим разделам(темам): 1. Продвжиение по SEO 2. Контекстная реклама 3. Разработка сайтов Интернет-ресурсов: Визитка, корпоративный, интернет-магазин, соц.сети, CRM 4. Разработка продающих страниц: Лендинги, посадочные страницы 5. Аудиты: ...

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составление документации по Франшизе

    $2500

    Необходимо разработать оформление франшизы "под ключ"! Нужен специалист с опытом. Запускаем фотостудию, 60кв.м !!!Внимание 26 зон в 60кв.м - уникальная технология по использованию пространства! С исполнителем подписываю договор конфиденциальности - мирового стандарта. И начинаем работу. цена договорная! ...

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Маркетинг-кит для программы B2B-MLM 2.0

    На основании вложенной презентации необходимо сделать презентацию для бренда B2B-MLM 2.0 Слайды должны быть красиво оформлены и выдержаны в едином стиле Изменение/переработка текста без потери смыслового значения Презентация должна содержать инфографику

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать презентацию

    Имеется незаконченная презентация для компании. Нужно доделать часть слайдов, к сожалению их большинство, а может быть быть логичнее сделать с 0 всю презентацию, это по вашему усмотрению. Материалы вышлю на почту. Прошу обращаться тех, кто ...

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад