Создать презентацию для предоставления в ТЦ

С Дмитрием было работать очень комфортно. Как таковых жестких рамок не было, только определен фронт и направление работы, а это (для творческого человека) несомненно благоприятно влияет на конечный результат (в лучшую сторону). Реакция на возникшие вопросы - оперативная. Оплата - моментальная. Подводя итоги, скажу, что безумно рад был поработать по проекту и надеюсь, что еще предоставится возможность посотрудничать.