Дизайнер PPT-презентаций

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Требуется дизайнер презентаций PPT, который любит и умеет рисовать оформлять бизнес презентации.

Желательно уметь рисовать:

- диаграммы,

- графики,

- иллюстрации,

- пиктограммы,

- презентационные слайды.

Специфика: бизнес-иллюстрации, бизнес-презентации.

Требования к соискателю:

Владение широким спектром дизайнерских программ

Умение создавать презентации в PowerPoint.

Визуализацию данных, как правило, не нужно будет придумывать самому, нужно будет аккуратно сделать то, что уже описано в техническом задании, хотя инициатива приветствуется.

График: определяется проектами.

Оплата сдельная, по результатам собеседования.

10 лет назад
BayTura
Ильшат 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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