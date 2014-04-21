Дизайнер PPT-презентаций

Имеется незаконченная презентация для компании. Нужно доделать часть слайдов, к сожалению их большинство, а может быть быть логичнее сделать с 0 всю презентацию, это по вашему усмотрению. Материалы вышлю на почту. Прошу обращаться тех, кто ...