Требуется презентация в power point

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки182 просмотра

Требуется презентация в power point

Суть сделать из одного сайта презентацию по станкам на 50 страниц. Материалы искать не нужно, я все предоставлю. От вас только 50 страничная презентация. icq 5536412

17 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sakura-fubuki
Brown 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

Sakura-fubuki
Brown 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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