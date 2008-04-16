Задача: Создать флэш-резюме на основании имеющихся данных, которое заинтересует кадровые агенства и работодателя (руководителя крупной компании) Требуемый опыт: - Креативность, умение нестандартно мыслить - Общее представление о автоматизации предприятий ...
Требуется презентация в power point
Требуется презентация в power point
Суть сделать из одного сайта презентацию по станкам на 50 страниц. Материалы искать не нужно, я все предоставлю. От вас только 50 страничная презентация. icq 5536412
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