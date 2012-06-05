Диаграмма состоит из трех значений - и показаны три года (то есть три на три). Писать срочно, с ценой, срочность 2 часа.
Коллажи
Сделать 3 коллажа в кореле или в фотошопе на темы древний египет , древнюю грецию ,древняя русь.
Примеры коллажей прилагаю....
Обязательно чтобы коллажи можно распечать на формате А4 хорошего качества.
И в общих чертах написать как делали...
Заявки фрилансеров
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