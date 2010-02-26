Необходимо портировать карту. Задание в приложении. Сделать надо сейчас. Цена 10 $. Оплата WMR или WMZ.
Растр в вектор
Добрый день, нужно сделать баркод в векторном формате eps или wmf.
Нужно, чтобы он работал при этом
адрес скажу по скайп. Нужно срочно.
скайп - skype_zebra
оплата через веблансер
Работы мало
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