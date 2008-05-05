Тахиметрическая шкала

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Завершен1 заявка275 просмотров

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать тахиметрическую шкалу.

Мне нужны следующие цифры:

700

500

330

275

220

170

160

140

130

110

70

Также прикрепил уже готовую таблицу, где есть уже верные данные, но цифр, которые я написал выше - нету, надо рассчитывать. Это все мне нужно для часов. Каждой цифре должно соответствовать определенное деление , например, 600 это будет на 6 секндах.

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

hum111
35 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
Выражаю огромную благодарность за быстрое и такое понятное объяснение про тахометрическую шкалу! Дмитрий - Вы очень отзывчивый человек. Желаю Вам всего самого хорошего, успехов Вам и удачи. Рекомендую всем!
Небольшой заданице - четкая формулировка, приятное поощрение труда =)

Заявки фрилансеров

hum111
35 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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