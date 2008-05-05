Тахиметрическая шкала

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать тахиметрическую шкалу.

Мне нужны следующие цифры:

700

500

330

275

220

170

160

140

130

110

70

Также прикрепил уже готовую таблицу, где есть уже верные данные, но цифр, которые я написал выше - нету, надо рассчитывать. Это все мне нужно для часов. Каждой цифре должно соответствовать определенное деление , например, 600 это будет на 6 секндах.