Требуются дизайнеры на сотрудничество по направлению – разработка декоративных виниловых наклеек на автомобили. www.provinyl.ru Работа сдельная, от 300 руб. до 5000 руб. за эскиз. Все остальные подробности в icq 9283402. ...
Тахиметрическая шкала
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать тахиметрическую шкалу.
Мне нужны следующие цифры:
700
500
330
275
220
170
160
140
130
110
70
Также прикрепил уже готовую таблицу, где есть уже верные данные, но цифр, которые я написал выше - нету, надо рассчитывать. Это все мне нужно для часов. Каждой цифре должно соответствовать определенное деление , например, 600 это будет на 6 секндах.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $1500Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $9
Уважаемые фрилансеры! Требуется перерисовать логотип, который находится в приложениях к этому проекту в векторе. Т.к. сейчас создается новый сайт для этой фирмы - логотип такого качества уже не устраивает. Обращаться: ...Прочее2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $1000
Требуется разработка 8-10 страничных сателитов на постоянной основе. Качество дизайна не имеет значения, цена за сателит 5$. Если найдутся те исполнители которые будут для главной писать контент сами , хотя бы кривой но уникальный, заказы ...Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
В общем, задача такая: есть фон. Необходимо к правой части фона прикрепить кота, причем так, чтобы нижняя часть его туловища сливалась с оранжевым фоном. Коту найти или пририсовать лапу, в лапе - КПК (можно тот, ...Завершен17 лет назад
Сайт www.magflora.ru слева и справа блоки навигации (с черным бордюром) по краям бордюра сверху и снизу идет замысловатый черный узорчик. Так вот как видно, бордюр черный, а узор не совсем черный, т.е. ...Завершен17 лет назад
Требуется - сценарист (для написания сценария) - режиссер / специалист по раскадровке (для режиссуры и написания и контроля по тех. заданию раскадровки) - художник (для изготовления раскадровки) - моделлер (для построения трёхмерной ...Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть код ленты (обзора), при вставке его на движек ДЛЕ - ломает всю структуру сайта. Разобраться и устранить проблему. Код в аттаче. Разберитесь, поправте, а после оставляйте предложение с ...Завершен17 лет назад
- $100
Sait www.sfout.com nyzhdaetsa v novom radio playere kotorii bydet rabotat' na vse browserax i loadat' bneshnii playlistПрочее3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сверстать страницу из psd. см. приложение СРОЧНО!Прочее11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать дизайн для joomla, добавить несколько страниц на сайт, отладить движокПрочее23 заявкиЗакрыт17 лет назад