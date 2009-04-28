Требуется разработка шрифтов, UNICODE шрифт

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Закрыт1 заявка453 просмотра
#1$

Имеется несколько (3-4) шрифта, необходимо соблюдая стилистическое единство, создать моноширинный шрифт на базе представленных, и добавить ряд новых символов (буквы кириллицы и спец. знаки). К сожалению я не профессионал и объяснятся могу только образно (вот из этого шрифта палочка, здесь загагулинка...). Предпочтение, предложившему образцы своих работ, качество! Ну и наименьшая цена. Денег не море, но за хорошую работу оплату гарантирую. Желательно пообщаться через skype, например. Как объяснить точно что требуется не представляю.

16 лет назад
programmer
Андрей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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