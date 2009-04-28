Требуется разработка шрифтов, UNICODE шрифт

# 1 — $

Имеется несколько (3-4) шрифта, необходимо соблюдая стилистическое единство, создать моноширинный шрифт на базе представленных, и добавить ряд новых символов (буквы кириллицы и спец. знаки). К сожалению я не профессионал и объяснятся могу только образно (вот из этого шрифта палочка, здесь загагулинка...). Предпочтение, предложившему образцы своих работ, качество! Ну и наименьшая цена. Денег не море, но за хорошую работу оплату гарантирую. Желательно пообщаться через skype, например. Как объяснить точно что требуется не представляю.