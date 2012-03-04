Усовершенствование среды разработки игры Танграм

В виде эскиза или простых набросков скомпоновать план мини аквапарка по перечню помещений. На этой стадии дизайн не нужен, только план-схема помещений, горок и воды. Автор выбранного варианта должен будет следующим заданием полноценно и детально ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект учебно развивающей игры танграма на Делфи.
в течении месяца нужно:
добавить возможность сохранения своих фигур в режиме "диагностика" в базу данных
добавить круглый танграм
добавить танграмм в форме фигур тетриса.
сроки: примерно до конца апреля 2012
цена: 100-120 у.е.
ICQ - 433 471 973
e-mail - [email protected]
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