Усовершенствование среды разработки игры Танграм

$100
ПрочееЗакрытнет заявок134 просмотра
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Есть проект учебно развивающей игры танграма на Делфи.

в течении месяца нужно:

добавить возможность сохранения своих фигур в режиме "диагностика" в базу данных

добавить круглый танграм

добавить танграмм в форме фигур тетриса.

сроки: примерно до конца апреля 2012

цена: 100-120 у.е.

ICQ - 433 471 973

e-mail - [email protected]

12 лет назад
sel1kk
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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