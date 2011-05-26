Программа добавление объявлений на площадки

Установить скрипт на сервер: pl, cgi, sql
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Требуется написать программу задача – автоматически добавлять объявления(заходить в нужную категорию, заполнять поля, загрузить фото в обьявление и нажимать кнопку добавить) ( список площадок разделю на три категории www.e1.ru/auto/sale/, www.e1.ru/auto/moto/ это площадки только по автомобилям и мото, avito.ru, slando. ru/- на этих двух площадках капчи поэтому прога заполняет все поля и оставляет мне только введение капчей, olx.ru, www.66.ru/realty/, www.66.ru/auto/, www.66.ru/doska/, irr.ru/-просто площадки). Мне необходима стабильность работы и дружелюбный интерфейс
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