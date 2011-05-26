Установить скрипт на сервер

Мне нужна помощь по поводу курсовой работы по дисциплине "Программирование на языках высокого уровня".Проблема в том что мне пришлось заказать работу,но сделали мне ее неправильно.Программа написана на Delphi. Программа должна находить собственные числа и вектора ...