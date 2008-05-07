Набивка текста в html-файл

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен16 заявок388 просмотров

Есть HTML-файлы главной и внутренней страницы сайта

есть два WORD-файла с текстом и картинками , один короткий, другой длинный.

Необходимо набить текст в HTML-файл согласно стилям сайта, и расположить картинки также как и в файлах.

Нужно работу сделать срочно, т.е. до 11-00 6 мая 2008 года

Необходимы знания HTML, возможно CSS хотя примеры вариантов текста и расположения картинок есть уже во втором doc файле

CSSHTML
17 лет назад
LeoSM
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Gr1g0ry
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей. Результаты работы были представлены досрочно.
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Полностью доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Gr1g0ry
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка готового сайта

    Необходимо внести изменения в сайт www.gorimpex.ru: 1. новая рубрика "Вакансии"; 2. новая рубрика "Отзывы"; 3. новая рубрика "Публикации"; 4. новая рубрика "Пресс-центр"; 5. новая рубрика "Наши партнеры"; 6. разработка ...

    Прочее19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash Media Server

    Есть сайт вэбкам трансляции т.е скрипт и есть инструкция... нужно помочь закинуть файл что транслирует или зацепить к Flash Media Server который установлен. Спс. жду предложений За отзыв.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настроить скрипт почты hivemail

    $30

    Установлен скрипт почты hivemail. Например на rambler yandex mai всем этим сервисам от скрипта письма приходят. Но ни от одного из этих сервисов не приходят письма скрипту. кроме того когда письмо от скрипта ...

    Настройка почты
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция Joomla & SMF

    $20

    На сайт необходимо интегрировать форум SMF или IPB, cms Joomla, по срокам желательно сегодня, оплата в WebMoney 20$.

    Joomla
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оформить аваторки на livejournal

    $5

    Для исследования в области поведения блоггеров и их реакции на рекламные и прочие сообщения, требуется: 100 ЖЖ аккаунтов. Исходный сайт http://livejournal.com Я зарегестировала 100 пользователей, требуется разместить 100 аваторок.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Поднятие ТИЦ

    Интересует поднятие ТИЦ от 200 и выше. Есть предложения?

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна помощь специалиста по битрикс 6.5

    $1

    Есть кое-какие вопросы по этой системе. Нужен человек который делал работающие сайты на "битрикс 6.5 - стандарт" и в частности использовал новый модуль фотоальбом 2.0, чтобы помочь разобраться с маленькой проблемой. ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшая доработка скрипта

    Нужно доработать плывающее окно.В explorer оно отображается некорректно и линия над баннером уходит в бок(код уже готовый есть,нужно его всего лишь вставить в скрипт).Нужно поставить еще ограничения показов по ip на 1 раз в сутки ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видео связь

    Главное правило - отсутствие в сервере работающего под FreeBSD, модулей и приложений, работающих на Java. Пользователь должен использовать браузеры IE и FireFox , без дополнительных модулей и плагинов. Видео и аудио ...

    Java
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад