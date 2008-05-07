Набивка текста в html-файл

Есть HTML-файлы главной и внутренней страницы сайта

есть два WORD-файла с текстом и картинками , один короткий, другой длинный.

Необходимо набить текст в HTML-файл согласно стилям сайта, и расположить картинки также как и в файлах.

Нужно работу сделать срочно, т.е. до 11-00 6 мая 2008 года

Необходимы знания HTML, возможно CSS хотя примеры вариантов текста и расположения картинок есть уже во втором doc файле